Полиция задержала подозреваемого в убийстве в московском метро в 2002 году

Подозреваемый в убийстве в московском метро в 2002 году задержан Полиция задержала подозреваемого в убийстве в московском метро в 2002 году

Москва1 июл Вести.Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2002 году. Подробности в MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, в подземном переходе станции метро "Теплый Стан" произошел конфликт между мужчинами. Во время драки один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия и покинул столицу.

Оказалось, что в целях конспирации он изменил анкетные данные, получил новый паспорт и под другим именем в 2010 году вернулся в Москву говорится в сообщении

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Расследование уголовного дела возобновлено, фигурант заключен под стражу.