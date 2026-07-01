Москва1 июлВести.Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2002 году. Подробности в MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, в подземном переходе станции метро "Теплый Стан" произошел конфликт между мужчинами. Во время драки один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия и покинул столицу.
Оказалось, что в целях конспирации он изменил анкетные данные, получил новый паспорт и под другим именем в 2010 году вернулся в Москвуговорится в сообщении
Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Расследование уголовного дела возобновлено, фигурант заключен под стражу.