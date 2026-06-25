Москва25 июнВести.Сотрудники полиции задержали москвича, подозреваемого в избиении пассажира столичной подземки, сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в вестибюле станции московского метрополитена, участниками ссоры стали три гостя столицы из Смоленской области и житель Москвы.
В результате драки один из гостей столицы от полученного удара кулаком упал на пол и получил травму головыговорится в публикации
Пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики установили, что здоровью пациента был причинен тяжкий вред.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.