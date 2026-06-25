Житель Смоленской области оказался в больнице после драки в московском метро

Драка в московском метро закончилась госпитализацией гостя столицы Житель Смоленской области оказался в больнице после драки в московском метро

Москва25 июн Вести.Сотрудники полиции задержали москвича, подозреваемого в избиении пассажира столичной подземки, сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в вестибюле станции московского метрополитена, участниками ссоры стали три гостя столицы из Смоленской области и житель Москвы.

В результате драки один из гостей столицы от полученного удара кулаком упал на пол и получил травму головы говорится в публикации

Пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики установили, что здоровью пациента был причинен тяжкий вред.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.