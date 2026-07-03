В вагоне московского метро двое мужчин устроили драку Зачинщику драки в московском метро грозит уголовное дело

Москва3 июл Вести.В московском метро два человека подрались, один из них получил травмы. Прокуратура Москвы взяла случившееся на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, между двумя мужчинами в вагоне метро возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Злоумышленник, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес своему оппоненту несколько ударов по лицу, причинив физическую боль уточняется в сообщении

Теперь зачинщику драки грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои).