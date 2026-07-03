Москва3 июлВести.В московском метро два человека подрались, один из них получил травмы. Прокуратура Москвы взяла случившееся на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, между двумя мужчинами в вагоне метро возник словесный конфликт, который перерос в драку.
Злоумышленник, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес своему оппоненту несколько ударов по лицу, причинив физическую больуточняется в сообщении
Теперь зачинщику драки грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои).