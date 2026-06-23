Задержан мужчина, угрожавший пистолетом пассажирам в метро Москвы В метро Москвы мужчина угрожал пистолетом пассажирам, его задержали

Москва23 июн Вести.В вагоне поезда метро Москвы между пассажирами возник конфликт, в ходе которого один из участников достал похожий на пистолет предмет и начал им угрожать. Полиция оперативно задержала мужчину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что сначала мужчина вступил в конфликт с женщиной, которая якобы задела его ногой в вагоне. За нее заступились двое мужчин.

Когда поезд подъехал к станции "Кантемировская", агрессивно настроенный мужчина нанес своим оппонентам несколько ударов, а затем направил в сторону одного из них похожий на пистолет предмет, после чего скрылся отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Личность злоумышленника была установлена. Его задержали в городе Домодедово. Светошумовой пистолет был изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину заключили под стражу.