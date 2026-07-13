Задержан пассажир, ударивший в лицо мужчину на станции "Кузнецкий мост" в Москве

Задержан пассажир, ударивший мужчину на станции метро "Кузнецкий мост" в Москве Задержан пассажир, ударивший в лицо мужчину на станции "Кузнецкий мост" в Москве

Москва13 июл Вести.Задержан подозреваемый, ударивший в лицо мужчину на станции метро "Кузнецкий мост" в Москве. Об этом сообщило столичное ГУ МВД России.

Как уточняется, между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один ударил другого в лицо и скрылся.

Задержан пассажир, подозреваемый в нанесении телесных повреждений на платформе станции "Кузнецкий мост"… Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.