Мужчина получил 11 суток ареста за приставания к незнакомке в столичном метро

Арестован мужчина, обслюнявивший пассажирку московского метро Мужчина получил 11 суток ареста за приставания к незнакомке в столичном метро

Москва10 июл Вести.Дорогомиловский районный суд рассмотрел дело Максима Юлдашевича Маткурбанова, обвиняемого в приставаниях к пассажирке московского метро, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как следует из сообщения, в минувший вторник, 7 июля, будущий фигурант приставал к незнакомке в вестибюле станции метро "Кунцевская".

Маткурбанов оскорбительно приставал к незнакомой девушке, а именно, умышленно ей нанес биологическую жидкость (слюну) на нижний элемент одежды (штанину) без физического контакта с телом говорится в публикации пресс-службы судов в MAX

Тем самым, мужчина унизил честь и достоинство девушки. Действия Маткурбанова квалифицировали по административной статье о мелком хулиганстве.

В итоге суд признал Максима Маткурбанова виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.