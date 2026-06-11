Предъявлено обвинение педофилу, пристававшему к мальчику в метро Москвы Пристававшему к ребенку в метро Москвы мужчине предъявлено обвинение

Москва11 июн Вести.Мужчине, который приставал к 9-летнему мальчику в метро Москвы, предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Об этом пишет управление СК России по столице в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел не позднее 7 июня 2026 года. Фигурант совершил действия сексуального характера по отношению к ребенку в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Речной вокзал" к станции "Войковская".

Предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о противоправных действиях в столичном метро говорится в сообщении СК

Мужчина задержан. Вопрос об избрании меры пресечения решается.