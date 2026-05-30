В Москве за совращение 13-летней школьницы в метро задержан мужчина

Москва30 мая Вести.В Москве за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки в метро задержан уроженец Тверской области 1997 года рождения, сообщает Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

По данным следствия, не позднее 27 мая 2026 года фигурант, находясь в вагоне электропоезда, двигающегося от станции "Боровицкая", совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки сказано в сообщении

Действия фигуранта снял на видео прохожий, который потом обратился в правоохранительные органы.

Следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.