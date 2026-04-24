Москва24 апрВести.В Москве перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) в отношении девушки в салоне автобуса. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).
Как установлено, 25 февраля фигурант в салоне автобуса, следовавшего по улице Рябиновая, действуя неожиданно, совершил в отношении девушки 2003 г.р. иные насильственные действия сексуального характера.
Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется … [по] ч. 1 ст. 132 УК РФ… Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Собраны доказательства, изобличающие фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Свою вину мужчина не признал.