В Москве осудят мужчину за насилие в отношении девушки в автобусе

Москва24 апр Вести.В Москве перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) в отношении девушки в салоне автобуса. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Как установлено, 25 февраля фигурант в салоне автобуса, следовавшего по улице Рябиновая, действуя неожиданно, совершил в отношении девушки 2003 г.р. иные насильственные действия сексуального характера.

Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется … [по] ч. 1 ст. 132 УК РФ… Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Собраны доказательства, изобличающие фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Свою вину мужчина не признал.