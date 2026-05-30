В Москве арестован обвиняемый в развратных действиях в отношении девочки в метро Суд отправил под арест обвиняемого в развратных действиях в московском метро

Москва30 мая Вести.Черемушкинский районный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки в метрополитене, сообщает региональный главк СК России.

По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый, уроженец Тверской области 1997 года рождения, обвиняется по статье УК РФ о развратных действиях.

По данным следствия, 27 мая фигурант приставал к 13-летней девочке в вагоне метро, двигавшегося от станции "Боровицкая". Очевидец снял происходящее на видео и обратился в правоохранительные органы. Подозреваемого оперативно задержали.

Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.