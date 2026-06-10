В Москве задержан педофил, несколько лет выдававший себя за 14-летнюю девочку

Педофила задержали в метро Москвы после того, как он пристал к первокласснику В Москве задержан педофил, несколько лет выдававший себя за 14-летнюю девочку

Москва10 июн Вести.В Москве задержан мужчина, который несколько лет под видом 14-летней девочки общался с детьми в сети Интернет. Он представлялся подростком, знакомился с мальчиками, звал их на встречи в подземку и просил присылать фотографии. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По информации канала, педофила задержали на станции "Водный стадион" 8 июня - в вагоне метро он домогался ученика первого класса.

Мужчину повязали 8 июня, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции "Водный стадион" говорится в публикации

На допросе задержанный признался, что создавал фальшивые страницы в VK, Telegram и приложениях для знакомств. Годами он следил за ребятами на игровых площадках и вступал с ними в переписку, скрываясь за чужими данными.

В настоящее время оперативники выясняют все детали и проверяют, мог ли он совершать другие подобные преступления.