Москва9 июнВести.Сотрудники полиции задержали в аэропорту приезжего из среднеазиатской республики, который хулиганил в московском метро, сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Противоправные действия мужчины были выявлены в ходе мониторинга интернета. Правоохранители обнаружили провокационные кадры из столичной подземки.
Полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с нимиговорится в сообщении
Личность фигуранта оперативно установили, после чего его задержали в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть Россию.
В настоящее время на иностранца оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Проверка по факту противоправных действий продолжается, по результатам разбирательства будет вынесено процессуальное решение.
Сам задержанный пояснил, что он является блогером-миллионником и снимал в Москве контент для своего блога, в том числе – ролик с девушками в метро. Он уже извинился за свои действия.