Блогер, снимавший провокационные видео в московском метро, задержан в аэропорту В аэропорту задержали автора провокационных видео из московского метро

Москва9 июн Вести.Сотрудники полиции задержали в аэропорту приезжего из среднеазиатской республики, который хулиганил в московском метро, сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправные действия мужчины были выявлены в ходе мониторинга интернета. Правоохранители обнаружили провокационные кадры из столичной подземки.

Полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними говорится в сообщении

Личность фигуранта оперативно установили, после чего его задержали в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть Россию.

В настоящее время на иностранца оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Проверка по факту противоправных действий продолжается, по результатам разбирательства будет вынесено процессуальное решение.

Сам задержанный пояснил, что он является блогером-миллионником и снимал в Москве контент для своего блога, в том числе – ролик с девушками в метро. Он уже извинился за свои действия.