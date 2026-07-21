Иностранец задержан за съемку военного объекта в Москве

Иностранца могут выслать из России за съемку военного объекта в Москве Иностранец задержан за съемку военного объекта в Москве

Москва21 июл Вести.В Новой Москве привлечен к административной ответственности иностранный гражданин, снимавший местоположение военного объекта, сообщает столичный главк МВД.

Правоохранители выявили соответствующий видеоролик в ходе мониторинга интернета и инициировали по данному факту проверку. В кратчайшие сроки была установлена личность мужчины.

Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья говорится в публикации полицейского главка Москвы в MAX

В отношении задержанного составлен ряд административных материалов, рассматривается вопрос о применении к нему меры административного выдворения за пределы Российской Федерации.