Москва21 июлВести.Суд в Москве заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова по делу о нарушении правил иностранного агента, передает ТАСС со ссылкой на документы инстанции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Светову заочный арестсказано в базе данных
Блогер обвиняется в нарушении порядка деятельности иноагента. Он был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В настоящее время он находится за пределами России и объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что иноагента Бориса Надеждина оштрафовали за пропаганду экстремизма.