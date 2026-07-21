Иноагент Светов судом в Москве заочно приговорен к аресту Суд Москвы заочно арестовал блогера Светова по делу о нарушении правил иноагента

Москва21 июл Вести.Суд в Москве заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова по делу о нарушении правил иностранного агента, передает ТАСС со ссылкой на документы инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Светову заочный арест сказано в базе данных

Блогер обвиняется в нарушении порядка деятельности иноагента. Он был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В настоящее время он находится за пределами России и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что иноагента Бориса Надеждина оштрафовали за пропаганду экстремизма.