Москва17 июл Вести.В Москве суд в заочном порядке вынес приговор журналисту Аркадию Бабченко (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Приговором мирового судьи судебного участка № 412 Останкинского района города Москвы от 17 июля 2026 года Бабченко Аркадий Аркадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ говорится в сообщении

Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Суд назначил Бабченко наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.