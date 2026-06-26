Москва26 июн Вести.Журналиста Максима Курникова оштрафовали на 250 тысяч рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщает ТАСС.

Кроме того, на два года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Решение вынес оренбургский суд, на сайт которого ссылается агентство.

Мировой судья судебного участка № 5 Дзержинского района г. Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего оренбуржца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. … Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей в доход государства сказано в сообщении

Суд считает, что с ноября 2025 по февраль 2026 года журналист распространял в мессенджере материалы без пометки, что они были произведены и распространены иноагентом.

Согласно реестру иностранных агентов, Курников участвует в деятельности издания "Bild на русском", которое включено в реестр Минюста в июле 2024 года.