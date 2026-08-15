Солнцев оштрафован за деятельность в организации, запрещенной в РФ

Иноагента Солнцева оштрафовал подмосковный суд Солнцев оштрафован за деятельность в организации, запрещенной в РФ

Москва15 авг Вести.Подмосковный суд выписал штраф бывшему участника телепроекта "Дом-2", блогеру Рустаму Солнцеву (Калганову, признан в РФ иноагентом), сообщает РИА Новости.

Суд в Подмосковье оштрафовал на 10 тысяч рублей за распространение материалов нежелательных организаций говорится в сообщении

Солнцев проживает в США и в своих соцсетях распространил сообщения и материалы телеканалов "Дождь" и "Белсат", изданий "Медуза", "Важные истории", "Новая газета Европа" и других (упомянутые организации признаны в РФ нежелательными и признаны иностранными агентами)​​​.

Суд выписал штраф за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ, заключается в материалах.