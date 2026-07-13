Михаила Шаца оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Суд оштрафовал комика Шаца за несоблюдение закона об иноагентах

Москва13 июл Вести.Дзержинский районный суд Санкт‑Петербурга оштрафовал Михаила Шаца (признан иноагентом) на 30 000 рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Шац, включенный в реестр иностранных агентов на основании ст.6 Закона РФ от 27.12.1991 №2124 "О средствах массовой информации", 15.04.2026 в 00 часов 01 минуту распространил через сеть "Интернет" видеоматериал без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом говорится в сообщении

Было нарушено требование ч.3 ст.9 ФЗ от 14.07.2022 №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".