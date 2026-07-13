Москва13 июлВести.Дзержинский районный суд Санкт‑Петербурга оштрафовал Михаила Шаца (признан иноагентом) на 30 000 рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Шац, включенный в реестр иностранных агентов на основании ст.6 Закона РФ от 27.12.1991 №2124 "О средствах массовой информации", 15.04.2026 в 00 часов 01 минуту распространил через сеть "Интернет" видеоматериал без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иностранным агентомговорится в сообщении
Было нарушено требование ч.3 ст.9 ФЗ от 14.07.2022 №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".