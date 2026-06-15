По делу о нарушении закона об иноагентах Моргенштерну могут увеличить штраф Сумма штрафа Моргенштерну увеличится по требованию прокурора

Москва15 июн Вести.Рэперу Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) может быть назначен штраф 8 млн 250 тысяч рублей по уголовному делу о нарушении закона об иноагентах. С таким запросом гособвинение обратилось в Савеловский суд Москвы, сообщает ТАСС. Также прокурор просит сохранить ранее избранную меру пресечения Моргенштерну в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сумма штрафа рассчитана исходя из той суммы, которую музыкант мог заработать за два года — с июня 2022‑го по май 2024‑го. По закону в таких случаях могут назначать штраф в размере дохода за период до двух лет.

В свою очередь адвокат рэпера Ильдар Исламов просит суд оправдать его — он считает, что вину музыканта не доказали.

Ранее суд признал Моргенштерна виновным в уклонении от обязанностей иноагента и оштрафовал его на 7 млн рублей.