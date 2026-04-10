Приставы взыскивают с иноагента Слепакова более 17 тысяч рублей

С иноагента Семена Слепакова принудительно взыскивают штраф в России

Москва10 апр Вести.С комика Семена Слепакова (объявлен иностранным агентом в России), который уехал из страны, принудительно взыскивают административный штраф в размере 17,3 тысячи рублей. Это сведения, полученные из материалов судебных приставов и судебных документов, передает РИА Новости.

В конце 2025 года в отношении Слепакова возбудили по делу об административном правонарушении исполнительное производство о взыскании долга​​​.

Согласно судебным документам, Слепаков не оплатил вовремя штраф за нарушение правопорядка иноагентом, за что суд назначил ему новый штраф - в 60 тысяч рублей говорится в сообщении

Из взыскиваемой суммы 4,2 тысячи рублей составляют исполнительский сбор.

9 апреля против Слепакова возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента.