Москва10 апрВести.С комика Семена Слепакова (объявлен иностранным агентом в России), который уехал из страны, принудительно взыскивают административный штраф в размере 17,3 тысячи рублей. Это сведения, полученные из материалов судебных приставов и судебных документов, передает РИА Новости.
В конце 2025 года в отношении Слепакова возбудили по делу об административном правонарушении исполнительное производство о взыскании долга.
Согласно судебным документам, Слепаков не оплатил вовремя штраф за нарушение правопорядка иноагентом, за что суд назначил ему новый штраф - в 60 тысяч рублейговорится в сообщении
Из взыскиваемой суммы 4,2 тысячи рублей составляют исполнительский сбор.
9 апреля против Слепакова возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента.