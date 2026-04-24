Москва24 апр Вести.Следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте Семена Слепакова (признан иноагентом) в рамках расследования уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело в отношении комика было возбуждено после того, как его в течение года дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В частности, находясь за границей он публиковал посты без указания своего статуса.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы об избрании в отношении него заочно меры пресечения в виде заключения под стражу отметили в СК

Ранее Слепакову было заочно предъявлено обвинение, его объявили в розыск.