Москва5 мая Вести.Правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ иноагентом) был заочно арестован решением Хорошевского суда города Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Пономарев проходит обвиняемым по уголовным делам об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности нежелательной организации.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меры пресечения на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания на российской территории говорится в материале

Незадолго до этого Пономарев также был объявлен в розыск. Статус иноагента ему был присвоен еще в 2020 году. Он стал одним из первых в реестре.