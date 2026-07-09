Суд заочно приговорил иноагента Пономарева к 5 годам и 6 месяцам колонии Иноагент Лев Пономарев заочно приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии

Москва9 июл Вести.Суд в Москве вынес заочный приговор в отношении Льва Пономарева (включен в реестр иностранных агентов в РФ), сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Пономарев признан виновным в организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей законодательства РФ об иностранных агентах.

Установлено, что Пономарев в 2022 году организовал деятельность иностранной организации Institut AndreiSakharov (L'InstitutAndreiSakharov, "Институт Андрея Сахарова", "Институт имени Андрея Сахарова"). Ее деятельность была признана нежелательной на территории РФ. Тем не менее Пономарев с 2025 года по март 2026 года, находясь за пределами России, неоднократно публиковал материалы организации в интернете.

Кроме того, Пономарев был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, поскольку в 2025 году распространял в интернете материалы без указания своего статуса.

Пономарев заочно приговорен к 5 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием каналов и сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 9 лет говорится в публикации

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Пономарева, который находится в розыске. В отношении подсудимого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.