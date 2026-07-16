Суд Москвы оштрафовал журналистов-иноагентов, блогера и главреда интернет-СМИ Суд Москвы оштрафовал журналистов-иноагентов, блогера и главреда интернет-СМИ

Москва16 июл Вести.Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистов Суханова Алексея и Рубина Михаила (оба признаны иноагентами в РФ), а также блогера Чернышева Дмитрия (признан иноагентом в РФ) и главного редактора интернет-портала Activatica.org (медиа, признано иноагентом в РФ) Матвеева Михаила. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

[Суд] 16 июля … признал [их] виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ… Всем им назначено наказание в виде административного штрафа: Матееву в размере 100 000 рублей, остальным в размере 50000 рублей каждому говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента - непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган (должностному лицу) сведений (информации)).