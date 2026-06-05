Журналисты Маглов и Солдатских включены в список иноагентов Минюст включил в реестр иноагентов двух журналистов

Москва5 июн Вести.В реестр иностранных агентов включены журналисты-расследователи Михаил Маглов и Виталий Солдатских. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

М. М. Маглов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. <…> В. А. Солдатских распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине сообщается на сайте ведомства

Присвоение статуса иноагента означает, что эти журналисты теперь обязаны сопровождать все свои публикации и материалы соответствующей маркировкой и регулярно отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и источниках финансирования.