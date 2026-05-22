Минюст РФ внес в список иноагентов активистов Дмитриевского и Чойнову

Москва22 мая Вести.Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов. В перечень включены проект "После", а также три физических лица: Ольга Орлова, Станислав Дмитриевский и Вилюя Чойнова.

На сайте ведомства уточняется, что они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Известно, что Дмитриевский и Чойнова являются активистами, а Орлова – филологом.

Всего в реестре иностранных агентов на 22 мая 2026 года находятся 1208 лиц и компаний.