Минюст добавил пять человек в реестр иноагентов Минюст признал иноагентами пять человек

Москва17 апр Вести.Минюст России внес в реестр иноагентов химика Александра Кабанова, эксперта по выборам Андрея Бузина, журналистов Александра Колоскова и Дмитрия Семенова, а также Марию Вьюшкову, соосновательницу фонда "Свободная Бурятия" (признан иноагентом). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Все перечисленные лица занимались схожей деятельностью. Они участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти, а также, в ряде случаев, об избирательной системе Российской Федерации.