Москва8 маяВести.Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна и советско-американского ученого Игоря Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минюста, Эпштейн среди прочего распространял недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и проводимой Россией политике.
И.Р. Ефимов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Россиидобавили в ведомстве
Кроме того, в список иноагентов добавили бывшего главу регионального отделения "Открытой России" (признана в РФ нежелательной) в Тюмени Антона Михальчука, а также активистов Андрея Агапова и Евгения Малюгина.
Новостной ресурс Cyprus Daily News тоже попал в реестр.