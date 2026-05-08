Минюст России внес в реестр иноагентов философа Эпштейна и ученого Ефимова

Москва8 мая Вести.Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна и советско-американского ученого Игоря Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минюста, Эпштейн среди прочего распространял недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и проводимой Россией политике.

И.Р. Ефимов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России добавили в ведомстве

Кроме того, в список иноагентов добавили бывшего главу регионального отделения "Открытой России" (признана в РФ нежелательной) в Тюмени Антона Михальчука, а также активистов Андрея Агапова и Евгения Малюгина.

Новостной ресурс Cyprus Daily News тоже попал в реестр.