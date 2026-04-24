Минюст внес в реестр иноагентов режиссеров Теплякова и Мамина

Режиссеры Тепляков и Мамин внесены в реестр иноагентов Минюст внес в реестр иноагентов режиссеров Теплякова и Мамина

Москва24 апр Вести.Министерство юстиции РФ пополнило реестр иностранных агентов. В список попали две организации, два проекта и три физических лица. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В обновленный список вошли режиссеры Юрий Тепляков, Юрий Мамин, а также Наталья Гоголева ("Касимова Наталья").

Помимо них, реестр пополнили два юрлица: ООО "Торговые инвестиции" и ООО "Яшма".

Кроме того, статус иноагента получили проекты "Слова вне себя" и "Антиимперский блок народов".

17 апреля Минюст внес в реестр иноагентов пять физлиц.