Москва24 апрВести.Министерство юстиции РФ пополнило реестр иностранных агентов. В список попали две организации, два проекта и три физических лица. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
В обновленный список вошли режиссеры Юрий Тепляков, Юрий Мамин, а также Наталья Гоголева ("Касимова Наталья").
Помимо них, реестр пополнили два юрлица: ООО "Торговые инвестиции" и ООО "Яшма".
Кроме того, статус иноагента получили проекты "Слова вне себя" и "Антиимперский блок народов".
17 апреля Минюст внес в реестр иноагентов пять физлиц.