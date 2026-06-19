Москва19 июн Вести.Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов трех физических лиц и одно объединение. Обновленный документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В число иноагентов вошли экс-журналист, боевик Национальной гвардии Украины Петр Рузавин, активистка Ксения Фадеева и художница Екатерина Кузнецова.

Также иноагентом признан ЛГБТ-проект (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским) "Сфера", в котором участвуют Диляра Гафурова, Екатерина Диковская, Ноэль Шайда и Александр Белик.

Ранее историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иноагентом) заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.