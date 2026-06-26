Проект "Эхо" признали иноагентом в России Минюст РФ внес проект "Эхо" в список иноагентов

Москва26 июн Вести.Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов проект "Эхо" – интернет-издание, созданное экс-журналистом радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что проект распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также "Эхо" выступало против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, работники проекта принимали участие в создании и распространении контента организаций, признанных в России иноагентами, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

В реестр иноагентов также попали социолог Елена Конева, медиа-группа "Автономное Действие", а также общественное движение "Крымская солидарность".

Минюст РФ 19 июня внес в реестр иностранных агентов экс-журналиста, боевика Национальной гвардии Украины Петра Рузавина, активистку Ксению Фадееву и художницу Екатерину Кузнецову.