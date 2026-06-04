Медиапроект "ОВД-Инфо" внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ Росфинмониторинг признал "ОВД-Инфо" террористическим и экстремистским

Москва4 июн Вести.Росфинмониторинг внес медиапроект "ОВД-Инфо" (признан иноагентом в РФ) в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В конце сентября 2021 года Минюст включил организацию в реестр иноагентов из-за получения проектом финансовой поддержки от Правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом в РФ). Позднее сайт "ОВД-Инфо" был заблокирован на территории России.

"ОВД-Инфо" собирало и публиковало данные о задержаниях на несогласованных протестных акциях, а также привлечении граждан к административной и уголовной ответственности за участие в таких акциях и другой общественной деятельности. Проект разъяснял россиянам их права и давал рекомендации по их самостоятельной защите, координировал предоставление задержанным адвокатов, помогал обжаловать приговоры в судах вплоть до ЕСПЧ и следил за нарушениями прав граждан сотрудниками правоохранительных органов.