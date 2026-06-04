Движение "Мемориал" и его структуры внесены в список экстремистских организаций Международное движение "Мемориал" включено в перечень экстремистов

Москва4 июн Вести.Росфинмониторинг внес международное движение "Мемориал" и более 30 его структур в перечень экстремистских организаций, следует из данных, размещенных на сайте ведомства.

Организация "Мемориал" признана экстремистской и запрещена в России, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, внесена Минюстом в перечень иностранных агентов, ликвидирована Верховным судом РФ.

В апреле 2026 года международное движение "Мемориал" было признано экстремистской организацией Верховным судом России. ВС РФ постановил запретить работу "Мемориала" и его структурных подразделений на территории РФ.

Во время судебного заседания гособвинитель указал, что организация стремится реабилитировать нацистских преступников и дискредитировать органы госвласти РФ, а также создает лживый образ СССР.