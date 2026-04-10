Москва10 апр Вести.Британская организация "Антивоенный комитет России" (АКР) вместе с подразделениями внесена в единый федеральный список организаций, признанных в России террористическими. Обновленный документ опубликован на сайте ФСБ России.

Уточняется, что решение Верховного суда РФ о присвоении АКР статуса террористической организации вступило в законную силу 4 апреля.

Международная неправительственная организация, созданная в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee), Великобритания, и ее структурные подразделения говорится в перечне

2 марта Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании АКР террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ.

"Антивоенный комитет России" был создан в феврале 2022 года. Он ставит своей целью насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ. 22 января 2024 года деятельность АКР была признана нежелательной на территории РФ.