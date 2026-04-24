Запрещенная "Чеченская Республика Ичкерия" включена в перечень террористов Росфинмониторинг включил в список террористов "Чеченскую Республику Ичкерия"

Москва24 апр Вести.Росфинмониторинг внес запрещенную организацию "Чеченская Республика Ичкерия" в перечень террористов и экстремистов. Данные указаны на сайте ведомства.

Речь идет об общественном движении, а также о ее структурных подразделениях и консульствах, расположенных в ряде европейских стран, в том числе Латвии, Литве, Польше, Чехии, Украине, Турции, Австрии, Великобритании, Германии.

Международная организация, созданная в форме общественного движения, "Чеченская Республика Ичкерия", а также ее структурные подразделения… говорится в реестре

Ранее в Грозном суд признал иностранную организацию "Чеченская Республика Ичкерия" вместе с ее филиалами в странах Европы террористической организацией.