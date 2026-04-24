Москва24 апрВести.Росфинмониторинг внес запрещенную организацию "Чеченская Республика Ичкерия" в перечень террористов и экстремистов. Данные указаны на сайте ведомства.
Речь идет об общественном движении, а также о ее структурных подразделениях и консульствах, расположенных в ряде европейских стран, в том числе Латвии, Литве, Польше, Чехии, Украине, Турции, Австрии, Великобритании, Германии.
Международная организация, созданная в форме общественного движения, "Чеченская Республика Ичкерия", а также ее структурные подразделения…говорится в реестре
Ранее в Грозном суд признал иностранную организацию "Чеченская Республика Ичкерия" вместе с ее филиалами в странах Европы террористической организацией.