Москва16 июн Вести.Росфинмониторинг включил в перечень террористических и экстремистских организаций еще две зарубежные структуры, следует из опубликованных на сайте данных.

В реестр включена Международная неправительственная организация "Антивоенный комитет России" (Russian Antiwar Committee), зарегистрированная в Великобритании.

Кроме того, список пополнился незарегистрированной польской организацией "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych).

В перечне также уточняется, что в список попали и структурные подразделения "Антивоенного комитета России".

Решение означает, что деятельность этих организаций на территории РФ запрещена, а их участникам грозят ограничения, предусмотренные российским законодательством для террористических структур.

Ранее в список террористических и экстремистских организаций попал медиапроект "ОВД-Инфо". До этого проект уже был признан иноагентом. Причиной стало получение финансовой поддержки от Правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом в РФ).