Москва4 июн Вести.Росфинмониторинг внес объединение "Револьт-центр" (признано иноагентом в РФ), руководитель которого обвиняется в госизмене, в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июле 2025 года УФСБ РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя Павла Андреева, который управлял "Револьт-центр", финансируемой из-за рубежа, а также медиаплатформой "7 х 7 – Горизонтальная Россия". Сообщалось, что мужчина с 2019 года за вознаграждение сотрудничал с иностранными спецслужбами, поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, взаимодействовал с организациями, которые иностранные спецслужбы использовали в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности в России.

"Револьт-центр" было основано в 2019 году. Объединение позиционировал себя как открытая площадка для лекций, выставок, кинопоказов и просветительских мероприятий. Прекратило свою работу в августе 2025 года.

Незадолго до этого стало известно о внесении в перечень террористических и экстремистских организаций медиапроекта "ОВД-Инфо" (признан иноагентом в РФ).