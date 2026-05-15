Москва15 мая Вести.Панк-группа Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В декабре 2025 года Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией Pussy Riot по требованию Генпрокуратуры из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также за ряд других инцидентов с их участием. Согласно решению суда, организация больше не может осуществлять свою деятельность на территории РФ.

15 сентября 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил участниц группы Pussy Riot к срокам от 8 до 13 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии.