Суд Москвы оштрафовал Агалакову на 50 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Жанне Агалаковой выписали штраф за нарушение закона об иноагентах Суд Москвы оштрафовал Агалакову на 50 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Москва14 июл Вести.Савеловский районный суд столицы привлек Агалакову Жанну Леонидовну (включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России) к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.

Постановление было вынесено 14 июля 2026 года. Агалакову признали виновной в нарушении закона об иноагентах.

Суд … признал виновной Агалакову Жанну Леонидовну в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей сказано в сообщении

Минюст внес журналистку в реестр иноагентов в феврале этого года.