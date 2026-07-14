Москва14 июлВести.Савеловский районный суд столицы привлек Агалакову Жанну Леонидовну (включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России) к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.
Постановление было вынесено 14 июля 2026 года. Агалакову признали виновной в нарушении закона об иноагентах.
Суд … признал виновной Агалакову Жанну Леонидовну в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублейсказано в сообщении
Минюст внес журналистку в реестр иноагентов в феврале этого года.