Москва3 июл Вести.Министерство юстиции включил в перечень иноагентов литературного критика Галину Юзефович, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проживающая за границей Юзефович взаимодействует с признанной нежелательной в РФ международной организацией.

Юзефович распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине сказано в сообщении

Кроме того, она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, добавили в Минюсте.