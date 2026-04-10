Москва10 апр Вести.Минюст РФ внес в реестр иноагентов советского и российскго филолога, внука писателя Алексея Толстого Ивана Толстого. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным Минюста, Толстой распространял недостоверную информацию о решениях органов власти в России и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции (СВО), взаимодействует с организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. Уточняется, что Толстой проживает за пределами РФ.

Помимо Толстого, в реестр иноагентов попали Роман Удот, Василий Матенов, Ризван Кубакаев, Лилия Вежеватова, а также проект "Татар Шурасы" ("Совет татар мира").

Ранее Минюст РФ признал иноагентом правнучку Никиты Хрущева.