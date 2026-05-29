Минюст РФ включил политолога Никулина в реестр иноагентов Политолог Никулин и писательница Барякина включены Минюстом в список иноагентов

Москва29 мая Вести.Политолог Андрей Никулин, автор Telegram-канала "Хмурое утро", включен в обновленный реестр иностранных агентов, сообщается на официальном сайте министерства юстиции РФ.

Кроме Никулина, в список иноагентов вошла активистка Инна Курочкина, которую называют представителем лидера запрещенной в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия" Ахмеда Закаева. Также иноагентом признана писательница Эльвира Барякина.

Ведомство уточняет, что все они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Также Курочкина и Барякина, как отмечается, выступали против специальной военной операции на Украине. Кроме того, Курочкина призывала к нарушению целостности Российской Федерации.

Всего в реестре иностранных агентов на 29 мая 2026 года находятся 1211 лиц и компаний.