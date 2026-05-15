Суд приговорил экс-журналиста "Коммерсанта" к трем годам лишения свободы

Москва15 мая Вести.Савеловский районный суд приговорил бывшего журналиста "Коммерсанта" Владимира Соловьева к трем годам лишения свободы за участие в деятельности компании, признанной нежелательной в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что журналист сотрудничал с "Фондом Карнеги" (организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России), на информационном ресурсе организации публиковались его работы, посвященные ситуации в Приднестровье.

Приговор вынесен заочно. Журналисту также запретили три года заниматься администрированием сайтов.

7 мая сообщалось, что Журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск на территории России.