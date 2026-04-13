Москва13 апрВести.Бывшего сенатора Дмитрия Савельева приговорили к 10 годам колонии по делу об организации убийства. Об этом стало известно ИС "Вести".
Прокуратура запрашивала фигуранту 10 лет колонии строгого режима. Также обвинение просило лишить Савельева госнаград и на два года ограничить ему свободу.
По версии следствия, Савельев планировал убийство совладельца компании "Оптомониторинг" Сергея Ионова по причине разногласий в ведении бизнеса.
Ранее сообщалось, что в колонию на четыре года отправили тульского бизнесмена Юрия Нефедова, к которому обратился сенатор.
Присяжные признали Савельева и других подсудимых виновными.