Экс-сенатора Савельева приговорили к 10 годам за организацию убийства

Москва13 апр Вести.Бывшего сенатора Дмитрия Савельева приговорили к 10 годам колонии по делу об организации убийства. Об этом стало известно ИС "Вести".

Прокуратура запрашивала фигуранту 10 лет колонии строгого режима. Также обвинение просило лишить Савельева госнаград и на два года ограничить ему свободу.

По версии следствия, Савельев планировал убийство совладельца компании "Оптомониторинг" Сергея Ионова по причине разногласий в ведении бизнеса.

Ранее сообщалось, что в колонию на четыре года отправили тульского бизнесмена Юрия Нефедова, к которому обратился сенатор.

Присяжные признали Савельева и других подсудимых виновными.