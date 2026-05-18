В Дагестане вынесли приговор экс-главе Махачкалинского порта Ахмеду Гаджиеву Экс-гендиректор порта Махачкалы Гаджиев получил 10 лет за рейдерский захват

Москва18 мая Вести.В Дагестане заочно осужден бывший генеральный директор Махачкалинского морского порта, экс-депутат Народного собрания региона Ахмед Гаджиев. Его признали виновным в вымогательстве и приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Ахмед Гаджиев, признанный виновным в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), получил 10 лет лишения свободы со штрафом в 900 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима говорится на официальной странице инстанции во "ВКонтакте"

По версии следствия, фигурант и его брат, бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан в РФ иноагентом) осуществили рейдерский захват и завладели контрольным пакетом акций ЗАО "Судоремонт". Ущерб от их действий превысил 93 миллиона рублей.

Обвинительный вердикт также вынесен в отношении Магомеда Гаджиева, его признали виновным в вымогательстве и организации убийства по найму и заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке. Гаджиевы скрываются за границей, они объявлены в международный розыск.