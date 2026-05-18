Экс-депутата Госдумы Гаджиева заочно приговорили к пожизненному заключению Суд Дагестана приговорил экс-депутата Госдумы Гаджиева к пожизненному сроку

Москва18 мая Вести.Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом) к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС.

Также обвинительный приговор озвучен в отношении брата экс-депутата, генерального директора Махачкалинского морского порта Ахмеда Гаджиева.

Они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, включая организацию двойного убийства и вымогательство в особо крупном размере написано в материале

Магомед Гаджиев приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывать которое ему назначено в колонии особого режима. Его брат Ахмед приговорен к 10 годам лишения свободы.

Обвинительный вердикт вынесен Магомеду Гаджиеву за организацию убийства ректора Института теологии Максуда Садикова. А вместе с братом им вменяется рейдерский захват ЗАО "Судоремонт".