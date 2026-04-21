Пожизненно осужденный россиянин попросил об УДО после 29 лет в колонии

Москва21 апр Вести.Осужденный на пожизненное лишение свободы россиянин Давуд Магомедов, который провел в колонии особого режима 29 лет, попросил суд освободить его от наказания условно-досрочно, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Летом 1997 года Верховный суд Республики Дагестан приговорил 31-летнего Магомедова к смертной казни и конфискации имущества по обвинению в убийствах, краже, разбое, попытке побега из мест лишения свободы и бандитизме. Наказание было заменено на пожизненное заключение.

Больше половины срока он провел в исправительной колонии особого режима "Белый медведь" в Пермском крае, пока не был переведен в ИК "Полярная сова" в ЯНАО… отметили в агентстве

Сейчас 60-летний Магомедов добивается УДО. К настоящему моменту в рассмотрении ходатайства осужденному отказано, он обжаловал это решение.