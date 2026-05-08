Подозреваемый в убийстве Исаева готов компенсировать его родственникам свою вину

Москва8 мая Вести.Совершивший выстрел в Дмитрия Исаева мужчина намерен компенсировать свою вину перед родственниками убитого чемпиона России по функциональному многоборью. Об этом сообщает ТАСС.

Он полностью признал свою вину в убийстве и раскаялся в содеянном. Вместе с этим он дал понять, что не намерен скрываться.

Фигурант дела обратился к суду с просьбой избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Его адвокат попросил об аналогичном решение суда в отношении его клиента.

Ранее СК предъявил мужчине обвинение по подозрению в убийстве. Он был взят под стражу.