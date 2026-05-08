В Калуге предъявили обвинение мужчине, убившему спортсмена Исаева

Москва8 мая Вести.Следственный комитет Калужской области предъявил обвинение в убийстве задержанному мужчине, накануне выстрелившему в чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает пресс-служба калужского СК.

Он взят под стражу.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ сказано в канале ведомства в MAX

Обвиняемый свою вину в совершенном признал.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 мая на улице Болотникова в Калуге. 41-летний мужчина минимум дважды выстрелил в Исаева в связи с неприязненным отношением.

Выстрелы пришлись в область жизненно важных органов, в результате чего тот скончался. Стрелок попытался скрыться, но его успели задержать уже за пределами Калуги.