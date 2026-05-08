Москва8 маяВести.Следственный комитет Калужской области предъявил обвинение в убийстве задержанному мужчине, накануне выстрелившему в чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает пресс-служба калужского СК.
Он взят под стражу.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФсказано в канале ведомства в MAX
Обвиняемый свою вину в совершенном признал.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 мая на улице Болотникова в Калуге. 41-летний мужчина минимум дважды выстрелил в Исаева в связи с неприязненным отношением.
Выстрелы пришлись в область жизненно важных органов, в результате чего тот скончался. Стрелок попытался скрыться, но его успели задержать уже за пределами Калуги.