Москва7 мая Вести.Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многофункциональному многоборью Дмитрия Исаева в момент задержания в Брянской области находился в состоянии опьянения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступление произошло в ночь на 7 мая в Калуге во дворе жилого дома на улице Болотникова. По предварительным данным, злоумышленник приехал к Исаеву и в ходе ссоры выстрелил в него из ружья, после чего скрылся.

Оперативники установили личность подозреваемого, а также маршрут его автомобиля. Ориентировку передали в соседние регионы. Сотрудники ГАИ заметили автомобиль беглеца на территории Брянской области. Требование об остановке он проигнорировал и направился в сторону Орла.

Водитель бросил машину и попытался спрятаться в лесополосе, однако был задержан брянскими полицейскими. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался говорится в сообщении

В отношении него составили три протокола.

У подозреваемого изъяли оружие, а автомобиль переместили на спецстоянку.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве. Фигуранта доставляют к следователю в Калугу.